«Спустя три минуты машины уже не было». Могилевчанин оставил машину заведенной на пару минут, и ее угнали

В Могилеве у мужчины угнали машину у дома, милиция объявила план перехват, рассказали в УВД Могилевского облисполкома.
Угон произошел на днях в областном центре. В милицию о пропаже машины заявил местный житель. Могилевчанин сказал, что приехал к знакомым и оставил у дома заведенным свой «Дэу», а спустя три минуты машины на месте уже не оказалось.
— В области по линии оперативно — дежурных служб были ориентированы наряды и введен план «Перехват», — прокомментировали в УВД.
Вскоре через республиканскую систему мониторинга общественной безопасности машину отследили в одном из районов города. А затем были задержан и угонщик, которым оказался 35-летний житель Дрибинского района.
Мужчина был пьяным, проходя мимо, он увидел заведенное авто без водителя и решил прокатиться. Проехавшись по городу, он бросил машину и убежал. Медосвидетельствование показало у угонщика 1,6 промилле в выдыхаемом воздухе.
Тем временем сотрудники ГАИ стреляли по «Жигулям» пьяного бесправника в Мозыре.
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