Житель Иркутска получил условный срок за кражу денег из храма

В Аларском районе 25-летнего рабочего из Иркутска осудили за кражу пожертвований прихожан. Об этом сообщает ИА Байкал 24 со ссылкой на прокуратуру региона.
8 мая 2024 подсудимый пришел в православный храм поселка Кутулик, в котором районе проводили ремонт, и забрал из ящика для пожертвований около шести тысяч рублей.
— Несмотря на то, что момент хищения обнаружил один из работников храма, молодой человек не отдавал деньги, а после и вовсе скрылся, — уточнили в агентстве.
В этот же день мужчину задержали полицейские, часть похищенного изъяли. То, что успел потратить — возместил, свою вину признал. В итоге суд признал его виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
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