Девушка погибла под колесами состава метро в Петербурге

Несчастный случай, который произошел вечером 22 ноября на станции метро «Приморская» в Петербурге, закончился трагедией. Напомним, что ранее в пресс-службе городской подземки сообщили, что там на пути упал пассажир. Как уточнили SPB.KP.RU в метрополитене, это была девушка. К сожалению, она погибла под колесами состава. В обстоятельствах произошедшего теперь предстоит разобраться правоохранителям.