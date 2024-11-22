Девушка погибла под колесами состава метро в Петербурге

Несчастный случай, который произошел вечером 22 ноября на станции метро «Приморская» в Петербурге, закончился трагедией. Напомним, что ранее в пресс-службе городской подземки сообщили, что там на пути упал пассажир. Как уточнили SPB.KP.RU в метрополитене, это была девушка. К сожалению, она погибла под колесами состава. В обстоятельствах произошедшего теперь предстоит разобраться правоохранителям.
Из-за случившегося на участке зеленой ветки от «Василеостровской» до «Беговой» пришлось временно приостановить движение. Также были закрыты на вход вестибюли «Зенита», «Беговой» и, конечно, самой «Приморской». Продлилось это недолго, всего несколько минут.
— Движение по зеленой ветке осуществляется в обычном режиме. Станции «Приморская», «Беговая», «Зенит» работают в обычном режиме, — сообщили в пресс-службе городской подземки в пять часов вечера.