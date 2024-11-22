Силовики поймали курьера, укравшего у пенсионера в Москве 1,6 миллиона рублей

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сыщики выявили одного из подозреваемых, которой забрал у москвича средства, вырученные с продажи автомобиля. Финансы он перевел в криптовалюту, а после отправил на счет сообщников, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.
По данным правоохранителей, 69-летнему мужчине позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками силовых органов. Введенный в заблуждение пенсионер обналичил 400 тысяч рублей и передал их курьеру мошенников. Позже его вновь обманули, убедив в продаже автомобиля. Общая сумма ущерба составила один миллион и шестьсот тысяч рублей.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции устанавливают дополнительные эпизоды его преступлений и соучастников.
Ранее, 22 ноября, силовики задержали курьера телефонных мошенников, обманувших 53-летнюю москвичку, в Большом Сергиевском переулке в центре Москвы. Им оказался 47-летний житель Ростовской области. Общий ущерб составил примерно два миллиона и 350 тысяч рублей. Обманув пенсионерку, обвиняемый передал деньги кураторам, оставив себе 35 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве.