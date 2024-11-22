Силовики поймали курьера, укравшего у пенсионера в Москве 1,6 миллиона рублей

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сыщики выявили одного из подозреваемых, которой забрал у москвича средства, вырученные с продажи автомобиля. Финансы он перевел в криптовалюту, а после отправил на счет сообщников, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.