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Лазурный автобус врезался в остановку в Петербурге

Никто не пострадал в ЧП с лазурным автобусом на углу Садовой улицы и Лермонтовского проспекта.

Источник: Комсомольская правда

Новый инцидент с участием лазурного автобуса произошел в Петербурге. Горожане вечером 22 ноября заметили, что на углу Садовой улицы и Лермонтовского проспекта этот общественный транспорт врезался в остановку. SPB.KP.RU решил узнать подробности случившегося у перевозчика. В «Пассажиравтотрансе» изданию рассказали, что все произошло не по вине водителя, а из-за самой остановки.

— Остановочный павильон установлен не по правилам. Расстояние до края проезжей части не соответствует нормативам. Поэтому автобус, когда подъезжал к обязательной остановке, зеркалом зацепил козырек, — объяснили в «Пассажиравтотрансе».

Пострадавших в данном инциденте нет. Тем не менее представители перевозчика намерены поднять вопрос о проведении комиссии по данному адресу с привлечением к обсуждению соответствующих органов власти.

Добавим, что в последнее время лазурные автобусы частенько мелькают в сводке происшествий. Например, на днях лазурный автобус столкнулся с иномаркой у метро «Петроградская».