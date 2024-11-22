Лазурный автобус врезался в остановку в Петербурге

Новый инцидент с участием лазурного автобуса произошел в Петербурге. Горожане вечером 22 ноября заметили, что на углу Садовой улицы и Лермонтовского проспекта этот общественный транспорт врезался в остановку. SPB.KP.RU решил узнать подробности случившегося у перевозчика. В «Пассажиравтотрансе» изданию рассказали, что все произошло не по вине водителя, а из-за самой остановки.