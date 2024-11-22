Сотрудник МВД получил от бутлегеров 70 млн рублей

В Новосибирске пройдет судебный процесс по делу бывшего главы антикоррупционного управления регионального главка МВД. Об этом сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу. В ведомстве не называют фамилию обвиняемого. По данным источников, речь идет о Владимире Вялкове.
Дело в отношении Владимира Вялкова центральный аппарат СКР возбудил в апреле 2024 года. К тому времени полковник уже оставил службу — в 2023 году его уволили из органов с формулировкой «в связи с утратой доверия». По сведениям источников, правоохранители выявили несоответствие доходов полковника расходам: офицер приобрел за 7,5 млн руб. квартиру в доме в центре Новосибирска площадью около 80 кв. м на доходы, законность которых якобы не подтверждена.
В основу уголовного дела легли материалы управления ФСБ по Новосибирской области.
Посчитав, что собранных доказательств достаточно, правоохранители задержали подозреваемого. Ему вменили в вину получение крупных и особо крупных взяток (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы). Согласно версии СКР, в период с октября 2012 года по май 2013 года полицейский, занимавший на тот момент должность начальника антикоррупционного отдела в городском УМВД, получил от бутлегеров 370 тыс. руб. за крышевание. С января 2017 года по декабрь 2022 года Владимиру Вялкову, перешедшему на работу в областное УМВД, заплатили за те же услуги более 69 млн руб. Кроме того, производители «паленки» преподнесли полковнику охотничий карабин и элитный алкоголь.
Владимира Вялкова, отрицающего претензии следствия, водворили в СИЗО, где он находится до сих пор. Также к уголовной ответственности привлекли знакомого бывшего полицейского Дениса Арисова, которого он с целью конспирации использовал в качестве посредника. Ему инкриминировали ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве») и отпустили под запрет определенных действий. Он, по данным источников, согласился с предъявленным обвинением.
В целях возможной конфискации имущества наложен арест на имущество бывшего борца с коррупцией на сумму более 90 млн руб. и посредника — более 30 млн руб.
Обвинительное заключение по делу утвердил первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин. Слушания по делу пройдут в Центральном райсуде Новосибирска.