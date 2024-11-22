Сотрудник МВД получил от бутлегеров 70 млн рублей

Посчитав, что собранных доказательств достаточно, правоохранители задержали подозреваемого. Ему вменили в вину получение крупных и особо крупных взяток (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы). Согласно версии СКР, в период с октября 2012 года по май 2013 года полицейский, занимавший на тот момент должность начальника антикоррупционного отдела в городском УМВД, получил от бутлегеров 370 тыс. руб. за крышевание. С января 2017 года по декабрь 2022 года Владимиру Вялкову, перешедшему на работу в областное УМВД, заплатили за те же услуги более 69 млн руб. Кроме того, производители «паленки» преподнесли полковнику охотничий карабин и элитный алкоголь.