В Японии начальник 40 раз проникал в квартиру подчиненной за ее нижни

По предварительной информации, Томохиро Судзуки задержали после очередного проникновения в жилье 30-летней подчиненной. Правоохранители установили, что в июне текущего года мужчина выкрал из сумки коллеги ключ от ее апартаментов и сделал дубликат. После этого он около 40 раз посетил жилье женщины. Во время своих визитов он установил скрытые камеры в ванной-комнате и на кухне, а также делал фотографии нижнего белья подчиненной.