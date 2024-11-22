Суд прекратил уголовное дело в отношении экс-главы «Балтики» Шерстенникова

В марте 2024 года ООО «ПК Балтика», ТОО «Карлсберг Казахстан», ООО «Виста БиУайКо» и ООО «Карлсберг Азербайджан» подписали соглашение, согласно которому права на бренд «Балтика» за пределами России с 1 апреля 2024 года возвращаются к первой организации с уплатой вознаграждения за период пользования брендом. Все это произошло не без участия Дениса Шерстенникова.