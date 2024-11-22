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Суд прекратил уголовное дело в отношении экс-главы «Балтики» Шерстенникова

Выборгский районный суд прекратил уголовное дело и уголовное преследование в отношении бывшего президента пивоваренной компании Балтика Дениса Шерстенникова. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга сегодня, 22 ноября.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Дениса Шерстенникова и вице-президента компании Антона Рогачевского задержали в ноябре 2023 года. Их поместили в СИЗО по обвинению в мошенничестве в отношении брендов «Балтики». Точнее, в незаконной уступке аффилированным с Carlsberg Group зарубежным структурам прав на аренду российских брендов.

В марте 2024 года ООО «ПК Балтика», ТОО «Карлсберг Казахстан», ООО «Виста БиУайКо» и ООО «Карлсберг Азербайджан» подписали соглашение, согласно которому права на бренд «Балтика» за пределами России с 1 апреля 2024 года возвращаются к первой организации с уплатой вознаграждения за период пользования брендом. Все это произошло не без участия Дениса Шерстенникова.

Вскоре выяснилось, что «Балтика» не имеет каких-либо материальных и иных претензий к бывшему президенту. Представитель потерпевшего настаивал на прекращении дела, защита поддержала. В итоге суд согласился с доводами и назначил Денису Шерстенникову судебный штраф в размере 80 тыс. руб.