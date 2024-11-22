Еще в одном городе отменили шоу комика Гумара Демидова из-за шутки об Иисусе

Накануне стало известно, что шоу Демидова не состоялось в Самаре. Юморист сам отменил концерт после того, как активисты призвали привлечь его к уголовной ответственности за шутку об Иисусе Христе и цене вина в известной сети магазинов. Комика обвинили в «публичном глумлении над Господом Иисусом Христом» и «унижении лиц русской национальности».