В Подмосковье приезжие ранили ножом хоккеиста, заступившегося за девушку

Конфликт начался из-за шумной компании, отдыхающей во дворе. Местная жительница сделала замечание мужчинам, и они начали ее оскорблять. В защиту девушки вступился хоккеист, в результате завязалась драка. Один из нападавших достал нож и ударил спортсмена. Он остался жив.