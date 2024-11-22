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В Подмосковье приезжие ранили ножом хоккеиста, заступившегося за девушку

В Подмосковье произошло нападение на местного хоккеиста тремя иностранцами. Мужчина получил ножевое ранение и был госпитализирован, об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК.

Источник: Аргументы и факты

Конфликт начался из-за шумной компании, отдыхающей во дворе. Местная жительница сделала замечание мужчинам, и они начали ее оскорблять. В защиту девушки вступился хоккеист, в результате завязалась драка. Один из нападавших достал нож и ударил спортсмена. Он остался жив.

В ходе оперативных мероприятий был задержан 22-летний подозреваемый, как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Следственное управление возбудило уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске женщина убила свекровь и ранила сына- пятиклассника.

СК