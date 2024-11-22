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Суд арестовал участников массовой драки во Владимире

РЯЗАНЬ, 22 ноя — РИА Новости. Суд арестовал четырех участников массовой драки во Владимире, сообщило СУСК РФ по региону.

Источник: © РИА Новости

В начале этой недели в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлена группа людей с палками, они бьют ими по асфальту, на котором лежит молодой человек. Правоохранительные органы возбудили дело о хулиганстве. Позднее региональное СУСК сообщило о задержании участников преступления. По предварительным данным следствия, ночью 9 ноября в одном из клубов Владимира молодые люди, преимущественно имеющие иностранное гражданство, распылили перцовую смесь и нанесли удары одному из посетителей. На улице фигуранты продолжили применять насилие к потерпевшему, а также иным лицам. В результате телесные повреждения получили три жителя Владимира.

«Судом удовлетворены ходатайства следователей Октябрьского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех фигурантов по уголовному делу о хулиганских действиях во Владимире 9 ноября», — говорится в Telegram-канале СУСК.

Ведомство отмечает, что по делу проводится сбор доказательств и решается вопрос о мере пресечения в отношении других участников преступления.

СК