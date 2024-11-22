Суд арестовал участников массовой драки во Владимире

В начале этой недели в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлена группа людей с палками, они бьют ими по асфальту, на котором лежит молодой человек. Правоохранительные органы возбудили дело о хулиганстве. Позднее региональное СУСК сообщило о задержании участников преступления. По предварительным данным следствия, ночью 9 ноября в одном из клубов Владимира молодые люди, преимущественно имеющие иностранное гражданство, распылили перцовую смесь и нанесли удары одному из посетителей. На улице фигуранты продолжили применять насилие к потерпевшему, а также иным лицам. В результате телесные повреждения получили три жителя Владимира.