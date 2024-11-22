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Из-за похищения квартиры и документов у сироты в Самаре завели дело

САМАРА, 22 ноября. /ТАСС/. Жительница Самары подозревается в хищении квартиры и паспорта у воспитанницы детского дома, после чего потерпевшую ошибочно признали умершей. О возбуждении уголовного дела о мошенничестве сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Информация о противоправных действиях появилась в соцсетях. В сообщениях говорилось, что бывшую воспитанницу детского дома в 2016 году ввела в заблуждение ее знакомая. Она продала квартиру, которая в то время стоила 1,3 млн рублей, и похитила паспорт девушки. Потерпевшая до сих пор не может подтвердить свою личность и вернуть жилье, к тому же ее ошибочно признали умершей.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении. В СК добавили, что будут расследованы и другие эпизоды, от действий подозреваемой могли пострадать и другие воспитанники детдома. Собирается доказательная база для задержания подозреваемой.

СК