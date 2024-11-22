Из-за похищения квартиры и документов у сироты в Самаре завели дело

Информация о противоправных действиях появилась в соцсетях. В сообщениях говорилось, что бывшую воспитанницу детского дома в 2016 году ввела в заблуждение ее знакомая. Она продала квартиру, которая в то время стоила 1,3 млн рублей, и похитила паспорт девушки. Потерпевшая до сих пор не может подтвердить свою личность и вернуть жилье, к тому же ее ошибочно признали умершей.