Светлана Светличная отдала свои сбережения мошенникам перед смертью

Светлана Светличная скончалась 16 ноября в 84 года. Проблемы со здоровьем у неё начались в 2021 году, когда актриса стала забывать членов семьи. У Светличной была диагностирована деменция, а в 2024 году врачи выявили рак ротоглотки. В августе она решила отказаться от лечения, после чего ей был установлен паллиативный статус.