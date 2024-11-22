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Светлана Светличная отдала свои сбережения мошенникам перед смертью

Актриса Светлана Светличная отдала внушительную сумму денег мошенникам незадолго до смерти, рассказала генеральный директор Гильдии актёров кино России Валерия Гущина.

Источник: Аргументы и факты

По словам Гущиной, мошенники завладели средствами артистки на лечение сразу после появления сведений о её болезни в интернете. Под предлогом оказания медицинской помощи они обманом вынудили Светличную перевести свои сбережения некоему «доктору». В результате актриса утратила крупную сумму, которую копила в течение нескольких лет.

«Человек хотел жить. Случившееся стало для семьи огромной трагедией», — рассказала Валерия Гущина в интервью «Абзацу».

Светлана Светличная скончалась 16 ноября в 84 года. Проблемы со здоровьем у неё начались в 2021 году, когда актриса стала забывать членов семьи. У Светличной была диагностирована деменция, а в 2024 году врачи выявили рак ротоглотки. В августе она решила отказаться от лечения, после чего ей был установлен паллиативный статус.