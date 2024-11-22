Суд арестовал мужчину, застрелившего человека в подмосковном лесу

— Суд с учетом позиции Талдомской городской прокуратуры избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 января 2024 года. Талдомская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.
17 ноября в поселке городского типа Запрудня местный житель во время охоты выстрелил из огнестрельного оружия. В результате 40-летний мужчина от полученных ранений скончался, его 42-летний знакомый госпитализирован в медицинское учреждение. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.
Ранее, 22 ноября, следователи попросили суд арестовать жителя подмосковного Талдома, застрелившего 40-летнего мужчину в подмосковном лесу и ранившего еще одного человека. На допросе обвиняемый рассказал, что стрелял в кусты и не видел там людей.