Суд арестовал мужчину, застрелившего человека в подмосковном лесу

— Суд с учетом позиции Талдомской городской прокуратуры избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 января 2024 года. Талдомская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.