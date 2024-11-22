Суд арестовал обвиняемого в нападении с ножом на мужчину в Одинцовском городском округе

Ранее в прокуратуре Подмосковья сообщили Агентству «Москва», что в ночное время 22 ноября 2024 года у одного из подъездов д. 26 в пос. Барвиха между двумя мужчинами произошел конфликт из-за шума, в ходе которого один ранил другого ножом в живот. Пострадавшего госпитализировали, ему оказана своевременная помощь. В пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области сообщали, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).