Суд арестовал обвиняемого в нападении с ножом на мужчину в Одинцовском городском округе

«Обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью заключен под стражу. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. “з” ч. 2 ст. 111 УК РФ (“Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”), вину он признал и дал показания об обстоятельствах произошедшего. Он является гражданином иностранного государства, постоянной регистрации на территории Московской области не имеет, официально не трудоустроен», — пояснили в ведомстве.
Как уточнили в пресс-службе, фигурант арестован до 22 января 2025 года.
Ранее в прокуратуре Подмосковья сообщили Агентству «Москва», что в ночное время 22 ноября 2024 года у одного из подъездов д. 26 в пос. Барвиха между двумя мужчинами произошел конфликт из-за шума, в ходе которого один ранил другого ножом в живот. Пострадавшего госпитализировали, ему оказана своевременная помощь. В пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области сообщали, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).