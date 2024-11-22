В Афганистане убили 12 прихожан мечети

Пока ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за содеянное. Органы безопасности Исламского эмирата не комментировали это происшествие. «Остается неясным, кто — отдельное лицо или группа — был ответственен за осуществление этого нападения», — пишет издание.