В Афганистане убили 12 прихожан мечети

По данным портала, инцидент произошел поздно вечером в четверг в старом городе уездного центра Нахрин, когда группа вооруженных людей ворвалась в святилище «Сайед Пад Шах Ага» и расстреляла мусульман, совершавших намаз.
«Источники сообщили, что 12 человек погибли в результате стрельбы, устроенной неизвестными вооруженными лицами в районе Нахрин провинции Баглан», — говорится в материале.
Новостной интернет-портал Tolo news опубликовал видеозапись, на которой запечатлены последствия налета на молельный дом. Убитыми оказались в основном подростки.
Пока ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за содеянное. Органы безопасности Исламского эмирата не комментировали это происшествие. «Остается неясным, кто — отдельное лицо или группа — был ответственен за осуществление этого нападения», — пишет издание.
По словам начальника провинциального управления полиции Абдула Каюра Гадима, органы безопасности уже арестовали несколько человек по подозрению в совершении убийства, по заведенному уголовному делу открыто следствие. По словам стража порядка, прихожане молельного дома совершали зикр в ночное время, когда стали объектами атаки. Зикр (упоминание) — исламская мистическая практика, заключающаяся в многократном произнесении молитвенной формулы, содержащей прославление Бога.
Подобные трагедии, как пишет Khaama press, происходят на фоне нищеты и гуманитарных кризисов.
В северной афганской провинции Баглан проживают этнические таджики (55%), хазарейцы-исмаилиты (15%), пуштуны (20%), узбеки (9%) и татары.