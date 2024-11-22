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В Башкирии рыбак провалился под лед и погиб

Мужчина вышел на тонкий лёд, наверняка, зная, что это крайне опасно.

Источник: Комсомольская правда

В Бирском районе Башкирии произошла трагедия на озере Монастырская Старица в селе Калинники. Как сообщает МЧС республики, на водоеме погиб 60-летний рыбак. Мужчина провалился под лед и захлебнулся.

По информации ведомства, толщина льда в день трагедии была всего четыре сантиметра, а безопасной для выхода на лед считается от 10 сантиметров.

— Рыбак провалился, извлекали его тело из воды уже спасатели, — заключили в МЧС.

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