Суд в Британии не разрешил пережившим теракт в Манчестере разбираться с MI5

В апреле телеканал ITV сообщал, что более 250 человек, переживших теракт в Манчестере, подали в суд на MI5 из-за неспособности службы предотвратить теракт. До этого расследование заключило, что спецслужба имела все возможности это сделать и упустила их.
«С учётом всех обстоятельств мы постановляем, что было бы несправедливо позволить продолжить производство по этим искам», — сказано в документе.
Причиной стала слишком поздняя подача исков, следует из решения.
Вечером 22 мая 2017 года после концерта Арианы Гранде в комплексе «Манчестер-Арена» был совершен теракт, в результате которого погибли 22 человека, 12 из которых дети. Более 100 человек получили ранения. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*.
Младший брат террориста Хашим также признал свою причастность к этому преступлению, он был экстрадирован в Британию из Ливии, а затем приговорён к 24 пожизненным срокам с правом подать прошение на досрочное освобождение не ранее, чем через 55 лет.
Семьи погибших также выразили желание выяснить, причастен ли ещё один брат террориста Исмаил Абеди к взрыву, в частности, после того как стало известно, что за два года до теракта в его телефоне были обнаружены пропагандистские материалы, связанные с ИГ*.
* Запрещенная в России террористическая группировка.