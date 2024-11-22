В Пензе вынесли приговор должностным лицам после ЧП с разливом битума

На территории предприятия, которое находится в Пензе по улице Антонова, использовались два мазутных резервуара. В них с февраля 2022 года по договору на оказание услуг хранилось около двух тысяч тонн битума, принадлежащего одному из юридических лиц. Однако емкости для хранения битума не предназначались.
По версии следствия, не позднее 3 марта 2022 года работники обнаружили повреждение сварного шва в одном из мазутных резервуаров и просачивание из него битума. Об этом они сообщили главному инженеру предприятия.
ЧП случилось 9 марта 2022 года. Тогда при разрушении резервуара из-за его разгерметизации и разлива битума два работника организации погибли на месте происшествия, еще восемь человек пострадали, получив телесные повреждения различной степени тяжести. Ущерб двух юридических компаний был оценен на общую сумму более 31 миллиона рублей.
В отношении заместителя генерального директора и главного инженера было возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба».
Сегодня пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области сообщила о вынесенном приговоре фигурантам дела.
«Решением суда подсудимым назначены наказания в виде трех и четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением работ на опасных производственных объектах, на срок два года. Приговор не вступил в законную силу», — рассказали в ведомстве.