В Пензе вынесли приговор должностным лицам после ЧП с разливом битума

На территории предприятия, которое находится в Пензе по улице Антонова, использовались два мазутных резервуара. В них с февраля 2022 года по договору на оказание услуг хранилось около двух тысяч тонн битума, принадлежащего одному из юридических лиц. Однако емкости для хранения битума не предназначались.