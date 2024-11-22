В Ленинградской области полицейский стал фигурантом дела о ДТП

«По данным следствия, 21 ноября… подозреваемый в нарушение правил дорожного движения на участке проезжей части улицы Карла Маркса у дома № 40 4-го микрорайона города Тихвин… не дал закончить пересечение проезжей части по пешеходному переходу женщине 1941 года рождения и совершил на нее наезд. От полученных телесных повреждений женщина скончалась», — говорится в сообщении.