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В Ленинградской области полицейский стал фигурантом дела о ДТП

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. Сотрудник отделения полиции Тихвинского района Ленинградской области стал фигурантом уголовного дела о нарушении правил дорожного движения после ДТП, в котором погибла женщина-пешеход, сообщило региональное следственное управление.

Источник: © РИА Новости

«По данным следствия, 21 ноября… подозреваемый в нарушение правил дорожного движения на участке проезжей части улицы Карла Маркса у дома № 40 4-го микрорайона города Тихвин… не дал закончить пересечение проезжей части по пешеходному переходу женщине 1941 года рождения и совершил на нее наезд. От полученных телесных повреждений женщина скончалась», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в отношении сотрудника ОМВД России по Тихвинскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В рамках расследования устанавливаются обстоятельства аварии, назначены необходимые судебные экспертизы.