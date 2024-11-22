У властей Канады нет доказательств связи Моди с преступлениями в стране

Нижар был убит в июне 2023 года. Охлаждение отношений Индии и Канады началось в сентябре 2023 года, после того как канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что полиция подозревает индийские власти в причастности к убийству лидера сикхской общины. По словам источника Globe and Mail, канадская и американская разведки связывают операцию по убийству Нижара с министром внутренних дел Индии Амитом Шахом. Кроме того, собеседник газеты утверждает, что в курсе событий были доверенный советник Моди по национальной безопасности Аджит Довал и министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.