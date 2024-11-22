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В Анталье 400 постояльцев эвакуировали из подтопленного отеля

СТАМБУЛ, 22 ноября. /ТАСС/. Порядка 400 постояльцев отеля в городе Манавгат в Анталье были эвакуированы спасателями и размещены в других гостиницах региона. Об этом сообщил департамент по делам ЧС Турции.

Анталья и многие районы Турции второй день находятся во власти непогоды. Сильный ливень привел к выходу утром в пятницу из берегов реки в Манавгате и последующему подтоплению первого этажа пятизвездочной гостиницы. В провинции Анталья, как сообщает телеканал TRT Haber, были затоплены теплицы, сельскохозяйственные угодья, гранатовые и апельсиновые сады. Несколько дорог закрыли для движения транспорта, спасатели местами передвигались на надувных лодках. В субботу в Анталье прогнозируются ливни и грозы. В вечерние часы в горных районах провинции ожидается снег.

По данным департамента ЧС, на субботу в 44 из 81 провинции Турции объявлены желтый и оранжевый коды метеорологической опасности. В районах Мраморного, Эгейского и Средиземного морей, в черноморских провинциях и центральной Турции ожидаются ливни с грозами, сильный ветер, местами снегопад. Непогода будет сопровождаться снижением температуры на 10 градусов в некоторых регионах.

В аэропорту им. Сабихи Гёкчен до 15:00 субботы отменено 10% рейсов, сообщило местное управление по делам ЧС.

туризм и отдых