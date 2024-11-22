Около 20 человек пришли в травмпункты после первого снегопада в Калининградской области

Сегодня в БСМП зафиксировано шесть случаев уличных травм, уточняет издание «Клопс». Напомним, что на некоторые районы Калининградской области 22 ноября обрушилась непогода. В частности, мокрый снег, дождь и крупа. Стоит отметить, что уже второй день на городских улицах складывается сложная ситуация.