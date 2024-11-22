Обоженного жителя Башкирии экстренно доставили санавиацией в Уфу

В Республиканский ожоговый центр санавиацией доставили жителя Калтасинского района Башкирии. Мужчина получил тяжелые ожоги.
Как рассказали в Минздраве региона, за 64-летним пенсионер вылетела санавиация. Учитывая тяжесть состояния пациента, было принято решение перевести его в специализированный ожоговый центр из районной ЦРБ.
Сейчас мужчина проходит лечение уже в Уфе.
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