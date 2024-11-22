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Причиной заболевания детей в Чувашии стал норовирус

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноя — РИА Новости. Причиной массового заболевания школьников в Новочебоксарске стал норовирус у двух работников организации питания, заявил глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

По оперативным данным Минздрава Чувашии, в медицинские учреждения Новочебоксарска в общей сложности обратились 217 детей, у 203 из них был подтвержден норовирус. Все дети выздоровели.

«Установлено, что источником распространения норовируса стало заболевание инфекцией двух работников организации питания АО “Чебоксарский хлебозавод № 2”», — написал Николаев.

По его словам, также было опрошено 1342 человека из числа контактировавших с заболевшими. В результате опроса клинических проявлений инфекции не выявлено, все чувствуют себя удовлетворительно, сообщил глава региона.

«В свете произошедшего поручил провести оценку действий главы города и управления образования администрации муниципалитета», — отметил Николаев.

Ранее сообщалось, что сотрудники Роспотребнадзора Чувашии обнаружили просроченные продукты и факты их неправильного хранения в школьном пищеблоке, деятельность организатора питания запрещена. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание.