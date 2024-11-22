На предприятии в Подмосковье нашли 13 нелегалов из Латинской Америки

Всего во время рейда на производстве в деревне Мотяково сотрудники правоохранительных органов обнаружили 19 граждан Латинской Америки. Установлено, что 13 из них пребывали в России незаконно.
«На каждого нарушителя наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны», — заявили представители областного главка МВД.
В данных момент в отношении работодателей нелегалов ведется проверка. Дело рассматривается по статье КоАП о незаконном привлечении к трудовой деятельности иностранного гражданина.
Ранее в подмосковных Химках мигранты поселились в коммерческом помещении без условий. На них пожаловались жители ЖК, сняв место жительства иностранцев на видео.