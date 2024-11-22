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На предприятии в Подмосковье нашли 13 нелегалов из Латинской Америки

На химическом предприятии в подмосковных Люберцах полиция обнаружила 13 нелегальных мигрантов из Латинской Америки. Об этом заявили в пресс-службе областного главка МВД.

Источник: РИА "Новости"

Всего во время рейда на производстве в деревне Мотяково сотрудники правоохранительных органов обнаружили 19 граждан Латинской Америки. Установлено, что 13 из них пребывали в России незаконно.

«На каждого нарушителя наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны», — заявили представители областного главка МВД.

В данных момент в отношении работодателей нелегалов ведется проверка. Дело рассматривается по статье КоАП о незаконном привлечении к трудовой деятельности иностранного гражданина.

Ранее в подмосковных Химках мигранты поселились в коммерческом помещении без условий. На них пожаловались жители ЖК, сняв место жительства иностранцев на видео.