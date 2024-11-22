Спасатели Башкирии помогли запертому в салоне авто двухлетнему ребенку

В отечественной легковушке в Белорецке оказался заперт двухлетний малыш. Об этом сообщает пресс-служба республиканского госкомитета РБ по ЧС.
В службу спасения позвонила мама ребенка и рассказала, что не может открыть дверь авто. На место прибыли сотрудники ведомства и вызволили малыша из ловушки.
— Дверь вскрыли с помощью слесарного инструмента и передали ребенка матери. К счастью, малыш не пострадал, — рассказали в госкомитете.
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