В трех двухметровых статуях Будды нашли наркотики на 290 миллионов рублей

Три двухметровые статуи Будды были найдены брошенными около деревенского кладбища в граничащей с Лаосом провинции Накхонпханом. Статуи были раскрашены в золотой, зеленый и черный цвета. До этого полиция получила оперативные данные о попытке контрабанды наркотиков.