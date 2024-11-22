Суд в Польше оправдал обвиняемых в убийстве экс-премьера Ярошевича

В апреле 1994 года были задержаны четверо связанных с криминальной деятельностью мужчин из Минска-Мазовецкого, которых подозревали в убийстве семейной пары. Подозреваемые с самого начала утверждали, что невиновны. В 1998 году суд оправдал всех четверых за отсутствием доказательств. В 2000 году оправдательный приговор оставил в силе апелляционный суд Варшавы. В 2017 году прокуратура решила провести еще одно расследование.