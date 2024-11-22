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Суд в Польше оправдал обвиняемых в убийстве экс-премьера Ярошевича

ВАРШАВА, 22 ноя — РИА Новости. Польский суд оправдал обвиняемых в убийстве экс-премьера Польши Петра Ярошевича и его жены Алиции Сольской, сообщает радиостанция RMF FM.

Источник: © РИА Новости

«Окружной суд Варшавы оправдал троих обвиняемых в убийстве бывшего премьер-министра Польской народной республики Петра Ярошевича и его жены Алиции Сольской», — говорится в сообщении.

Уточняется, что судья Станислав Здун, оглашая приговор, заявил об «ошибках и недостатках» в разбирательстве прокуратуры.

Петр Ярошевич — премьер-министр ПНР в 1970—1980 годах — был убит вместе со своей женой Алицией Сольской в своем доме в Анине под Варшавой. Преступление произошло в ночь с 31 августа на 1 сентября 1992 года. Убийцы затянули на шее бывшего премьер-министра кожаную петлю, а до этого истязали его. Жена Ярошевича погибла от выстрела в голову с близкого расстояния.

В апреле 1994 года были задержаны четверо связанных с криминальной деятельностью мужчин из Минска-Мазовецкого, которых подозревали в убийстве семейной пары. Подозреваемые с самого начала утверждали, что невиновны. В 1998 году суд оправдал всех четверых за отсутствием доказательств. В 2000 году оправдательный приговор оставил в силе апелляционный суд Варшавы. В 2017 году прокуратура решила провести еще одно расследование.

Судебный процесс в Варшавском окружном суде длился более четырех лет. Прокуратура потребовала пожизненного заключения для главного обвиняемого Роберта С., а также от 7 до 5,5 лет лишения свободы для остальных обвиняемых.