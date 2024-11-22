В Махачкале накрыли крупную подпольную майнинг-ферму

«Специалисты “Россети Северный Кавказ” и сотрудники МВД по Республике Дагестан выявили крупную майнинговую ферму в Махачкале. В ходе совместного рейда в одном из частных домов в районе Вузовского озера столицы республики обнаружено и изъято 110 аппаратов для добычи криптовалюты. Специалисты также изъяли из домовладения прибор учета электроэнергии», — говорится в сообщении.