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В Махачкале накрыли крупную подпольную майнинг-ферму

МАХАЧКАЛА, 22 ноя — РИА Новости. Крупная майнинг-ферма, наносившая ущерб энергосистеме, обнаружена в частном доме в Махачкале, оттуда изъяли 110 аппаратов для добычи криптовалюты, сообщили в пресс-службе «Дагэнерго» (филиал «Россети Северный Кавказ»).

Источник: © РИА Новости

«Специалисты “Россети Северный Кавказ” и сотрудники МВД по Республике Дагестан выявили крупную майнинговую ферму в Махачкале. В ходе совместного рейда в одном из частных домов в районе Вузовского озера столицы республики обнаружено и изъято 110 аппаратов для добычи криптовалюты. Специалисты также изъяли из домовладения прибор учета электроэнергии», — говорится в сообщении.

Сейчас ведутся следственные мероприятия. Отмечается, что энергетики подсчитывают ущерб, нанесенный владельцем криптофермы энергосистеме региона.

На прошлой неделе пресс-служба главы Дагестана сообщила, что руководитель республики Сергей Меликов обратился к правительству России с просьбой запретить майнинг криптовалют в регионе до стабилизации ситуации в электросетевом комплексе.

В понедельник в «Россети Северный Кавказ» сообщали, что с начала этого года на территории Дагестана выявили 28 незаконных майнер-ферм по добыче криптовалюты. В отношении их владельцев возбуждено 12 уголовных дел.

энергетика
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