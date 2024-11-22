В Махачкале накрыли крупную подпольную майнинг-ферму

«Специалисты “Россети Северный Кавказ” и сотрудники МВД по Республике Дагестан выявили крупную майнинговую ферму в Махачкале. В ходе совместного рейда в одном из частных домов в районе Вузовского озера столицы республики обнаружено и изъято 110 аппаратов для добычи криптовалюты. Специалисты также изъяли из домовладения прибор учета электроэнергии», — говорится в сообщении.
Сейчас ведутся следственные мероприятия. Отмечается, что энергетики подсчитывают ущерб, нанесенный владельцем криптофермы энергосистеме региона.
На прошлой неделе пресс-служба главы Дагестана сообщила, что руководитель республики Сергей Меликов обратился к правительству России с просьбой запретить майнинг криптовалют в регионе до стабилизации ситуации в электросетевом комплексе.
В понедельник в «Россети Северный Кавказ» сообщали, что с начала этого года на территории Дагестана выявили 28 незаконных майнер-ферм по добыче криптовалюты. В отношении их владельцев возбуждено 12 уголовных дел.