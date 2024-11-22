В РФ из Венесуэлы экстрадирован обвиняемый в незаконном обороте наркотиков

«Согласно материалам уголовного дела, в 2009 году Ружицкий с соучастниками на территории Санкт-Петербурга приобретал наркотики и отправлял их в Москву. Находясь в столице, Станислав Ружицкий распределял запрещенные вещества между сообщниками-сбытчиками. В 2011 году фигурант подготовил к незаконному сбыту 4,9 килограмма психотропного вещества амфетамина, 1,3 килограмма МДМА и более 2 килограммов гашиша, а в мае 2012 года — еще свыше 11,7 килограмма гашиша», — сказала она.