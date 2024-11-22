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Лжеоператор сотовой связи выманил у жителя Башкирии 1,5 млн рублей

Желая продлить действие сим-карты, житель Башкирии лишился 1,5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Индивидуальный предприниматель из Белебея стал жертвой телефонных мошенников. Мужчина попался на популярную уловку аферистов и потерял 1,5 млн рублей.

Как рассказали в МВД по Башкирии, жителю Башкирии написал неизвестный и представился работником сотовой компании. Он предупредил мужчину, что его договор на обслуживание сим-карты истекает и его нужно продлить, в противном случае номер будет заблокирован. Лжеоператор попросил предпринимателя сообщить поступившие смс-коды, что он и сделал.

Уже на следующий день он получил сообщение, в котором говорилось, что его банковский счет заблокирован. Обратившись лично в банковское отделение, выяснилось, что злоумышленник оформил на имя заявителя кредиты на сумму более 1,5 миллионов рублей.

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