Армия Израиля заявила о новых ударах по объектам «Хезболлах» в районе Бейрута

Согласно ее заявлению, бомбардировке подвергся южный пригород Бейрута Дахия, где базируется «Хезболлах». Целью ударов стали командные центры вооруженного крыла шиитской организации. Израильские военные преследуют задачу «ослабления возможностей “Хезболлах” совершать теракты против Израиля и ликвидации объектов для производства и хранения оружия, которые “Хезболлах” создавала в Дахии в течение многих лет», уточнили в армии.
По версии израильской стороны, эти объекты были преднамеренно размещены среди гражданской застройки. Армия Израиля перед нанесением ударов приняла меры для снижения риска причинения вреда мирным жителям, заверили в пресс-службе.
23 сентября Израиль начал операцию «Стрелы севера» против формирований «Хезболлах» в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по военным объектам организации. Заявленная цель — создание безопасных условий в северных приграничных районах еврейского государства для возвращения десятков тысяч жителей. В результате бомбардировки 27 сентября в Бейруте был убит генеральный секретарь «Хезболлах» Хасан Насрулла. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о начале ограниченной наземной операции в прилегающих районах на юге Ливана.