Армия Израиля заявила о новых ударах по объектам «Хезболлах» в районе Бейрута

23 сентября Израиль начал операцию «Стрелы севера» против формирований «Хезболлах» в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по военным объектам организации. Заявленная цель — создание безопасных условий в северных приграничных районах еврейского государства для возвращения десятков тысяч жителей. В результате бомбардировки 27 сентября в Бейруте был убит генеральный секретарь «Хезболлах» Хасан Насрулла. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о начале ограниченной наземной операции в прилегающих районах на юге Ливана.