В российском регионе осудили бывшего бухгалтера за мошенничество на 44 миллиона рублей

Как установил суд, в 2015 году женщина попросила у своего знакомого передать ей реквизиты своего банковского счета. Позже она внесла в базу данные о его трудоустройстве в фирму ООО «Снэма-Сервис». С ноября 2015 года по январь 2023 года бухгалтер ежемесячно указывала в программе недостоверные данные о начислении зарплаты сотруднику, который свои функции не выполнял. Подсудимая самостоятельно получала полагаемые ему денежные средства.