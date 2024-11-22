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Экс-заммэра Нижнего Новгорода арестовали по делу о мошенничестве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноя — РИА Новости. Известный нижегородский предприниматель Дмитрий Дзепа, занимавший пост заместителя мэра Нижнего Новгорода в начале 2000-х годов, арестован по делу о мошенничестве при сделках с недвижимостью на общую сумму более 200 миллионов рублей, сообщает Нижегородский районный суд.

Источник: © РИА Новости

По версии следствия, в период с декабря 1997 года по июнь 2016 года Дзепа и неустановленные лица предоставили в администрацию Нижнего Новгорода ложные документы о выполнении работ по капремонту объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности. Затем они, обманув сотрудников городской администрации, незаконно оформили право собственности на объекты муниципального имущества общей стоимостью не менее 201 миллиона рублей, а затем легализовали его.

В отношении Дзепы возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация имущества, приобретенного в результате совершения преступления).

«Постановлением Нижегородского районного суда Нижнего Новгорода от 22 ноября 2024 года Дмитрию Дзепе избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 23 суток, то есть по 13 января 2025 года включительно», — говорится в сообщении.