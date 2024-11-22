Экс-заммэра Нижнего Новгорода арестовали по делу о мошенничестве

По версии следствия, в период с декабря 1997 года по июнь 2016 года Дзепа и неустановленные лица предоставили в администрацию Нижнего Новгорода ложные документы о выполнении работ по капремонту объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности. Затем они, обманув сотрудников городской администрации, незаконно оформили право собственности на объекты муниципального имущества общей стоимостью не менее 201 миллиона рублей, а затем легализовали его.
В отношении Дзепы возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация имущества, приобретенного в результате совершения преступления).
«Постановлением Нижегородского районного суда Нижнего Новгорода от 22 ноября 2024 года Дмитрию Дзепе избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 23 суток, то есть по 13 января 2025 года включительно», — говорится в сообщении.