Экс-заммэра Нижнего Новгорода арестовали по делу о мошенничестве

По версии следствия, в период с декабря 1997 года по июнь 2016 года Дзепа и неустановленные лица предоставили в администрацию Нижнего Новгорода ложные документы о выполнении работ по капремонту объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности. Затем они, обманув сотрудников городской администрации, незаконно оформили право собственности на объекты муниципального имущества общей стоимостью не менее 201 миллиона рублей, а затем легализовали его.