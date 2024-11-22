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В Лаосе шесть туристов отравились алкоголем

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Шесть иностранных туристов в Лаосе погибли, отравившись алкогольными напитками, предположительно, с метанолом, в популярном среди туристов городе Ванг Вьенг, полиция ведет расследование, сообщает местная газета Vientiane Times.

Источник: © РИА Новости

«Сотрудники правоохранительных органов проводят детальное расследование по факту предположительно плохих напитков, от которых, по предварительным данным, погибли шесть иностранных граждан, отдыхавших в Ванг Вьенге», — говорится в материале газеты.

Жертвами массового отравления стали граждане Австралии, Дании, Великобритании и США. Кроме того, были госпитализированы еще 9 человек. Предположительно, они отравились некачественным алкоголем, содержащим метанол.

Сообщается, что власти Лаоса проводят детальное расследование для выявления причины трагедии. В субботу делегация сотрудников министерства информации, культуры и туризма провинции Вьентьян совместно со СМИ прибудут в Ванг Вьенг, чтобы разобраться в ситуации и обнародовать результаты расследования.