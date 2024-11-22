В Лаосе шесть туристов отравились алкоголем

«Сотрудники правоохранительных органов проводят детальное расследование по факту предположительно плохих напитков, от которых, по предварительным данным, погибли шесть иностранных граждан, отдыхавших в Ванг Вьенге», — говорится в материале газеты.
Жертвами массового отравления стали граждане Австралии, Дании, Великобритании и США. Кроме того, были госпитализированы еще 9 человек. Предположительно, они отравились некачественным алкоголем, содержащим метанол.
Сообщается, что власти Лаоса проводят детальное расследование для выявления причины трагедии. В субботу делегация сотрудников министерства информации, культуры и туризма провинции Вьентьян совместно со СМИ прибудут в Ванг Вьенг, чтобы разобраться в ситуации и обнародовать результаты расследования.