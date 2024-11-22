В Дагестане арестовали подозреваемую главу финансовой пирамиды

«Кировским районным судом города Махачкалы избрана мера пресечения в отношении уроженки Ростова-на-Дону 1997 года рождения, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)… Суд… постановил заключить подозреваемую под стражу на срок два месяца, то есть по 20 января 2025 года», — говорится в сообщении.
В материале, поступившем в суд, указывается на два эпизода мошенничества, в которых подозревается задержанная. В 2023 и 2024 годах она под предлогом инвестиций в объекты недвижимости обманом завладела деньгами двух местных жительниц в общей сумме 6,7 миллиона рублей.
Ранее в МВД Дагестана сообщили, что правоохранители республики прекратили деятельность коммерческой организации, которая действовала по принципу финансовой пирамиды. Фирма, зарегистрированная как бренд реализации женской одежды и организации фотосессий, брала у людей деньги в качестве инвестиционных вкладов в недвижимость и бизнес, гарантируя высокую доходность. Руководитель организации «реинвестировала» полученные средства и покупала готовые бизнес-проекты, которые оформляла на свое имя. Инвесторам обещанные деньги выплачивали за счет привлечения средств новых клиентов. Сообщалось, что приблизительная сумма привлеченных средств — свыше 200 миллионов рублей.