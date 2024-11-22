В Дагестане арестовали подозреваемую главу финансовой пирамиды

Ранее в МВД Дагестана сообщили, что правоохранители республики прекратили деятельность коммерческой организации, которая действовала по принципу финансовой пирамиды. Фирма, зарегистрированная как бренд реализации женской одежды и организации фотосессий, брала у людей деньги в качестве инвестиционных вкладов в недвижимость и бизнес, гарантируя высокую доходность. Руководитель организации «реинвестировала» полученные средства и покупала готовые бизнес-проекты, которые оформляла на свое имя. Инвесторам обещанные деньги выплачивали за счет привлечения средств новых клиентов. Сообщалось, что приблизительная сумма привлеченных средств — свыше 200 миллионов рублей.