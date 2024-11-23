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В результате столкновения двух легковушек в Витебске пострадал ребенок

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате столкновения двух легковых автомобилей в Витебске пострадал ребенок. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Источник: УГАИ УВД Витебского облисполкома

По предварительной информации, авария произошла вечером около 18.50 на ул. Ленинградской. Водитель 1975 г.р, управляя автомобилем Opel Zafira, при повороте налево в районе дома № 100 совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Volkswagen Passat под управлением водителя 1982 г.р.

В результате инцидента водитель Volkswagen и находившийся с ним в автомобиле в качестве пассажира ребенок 2010 г.р. получили телесные повреждения. Оба пострадавших были незамедлительно доставлены в учреждерние здравоохранения.

Госавтоинспекция напоминает — при повороте налево или развороте, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге прямо или направо, и попутному трамваю.