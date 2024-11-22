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В Челябинске завели дело по факту конфликта школьников

В Челябинской области завели уголовное дело по факту конфликта школьников.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

По имеющейся информации, инцидент произошёл 20 ноября в Челябинске. Трое подростков пришли домой и угрожали 11-летнему школьнику.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по п. “а” ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство)», — рассказали в региональном СК.

Там также отметили, что в настоящее время выполняются необходимые следственные и процессуальные действия.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о хулиганстве возбуждено после избиения девочки школьниками в Самаре.