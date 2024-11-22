В Челябинске завели дело по факту конфликта школьников

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
По имеющейся информации, инцидент произошёл 20 ноября в Челябинске. Трое подростков пришли домой и угрожали 11-летнему школьнику.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по п. “а” ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство)», — рассказали в региональном СК.
Там также отметили, что в настоящее время выполняются необходимые следственные и процессуальные действия.
Ранее сообщалось, что уголовное дело о хулиганстве возбуждено после избиения девочки школьниками в Самаре.