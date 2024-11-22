В Саратове устранили аварию на водопроводе

Ранее Сурков сообщил, что утром в пятницу на улице Батавина, 13Б, второй раз за эту неделю произошло повреждение водопровода, под отключение воды попали 70 тысяч жителей. В детсадах в зоне отключения воды остались работать дежурные группы, а в школах сокращены уроки. По данным прокуратуры, в зону отключения попали 287 многоквартирных домов и 21 объект социальной сферы.
«Основные работы на магистральном водоводе на улице Батавина, 13Б, позволяющие наполнять коммуникации, проведены. В настоящее время начат процесс запуска водовода. Заполнение системы происходит при плавном повышении давления во избежание гидроударов, способных спровоцировать новые повреждения коммуникаций. После вывода на штатный режим вода поступит всем абонентам», — написал и.о. мэра.
Прокуратура области в Telegram-канале сообщила, что ведомство внесло гендиректору МУПП «Саратоввдоканал» представление в целях устранения выявленных нарушений, связанных с некачественным проведением аварийно-вскрышных и ремонтных работ сотрудниками предприятия, в результате чего в течение непродолжительного времени возникла необходимость проведения повторных ремонтных работ том же участке, и нарушения прав граждан на качественное и бесперебойное получение жилищно-коммунальной услуги.
Прокуратура при наличии оснований также рассмотрит вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, отмечается в сообщении.
В настоящее время в Саратове 0 градусов.