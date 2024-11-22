В Саратове устранили аварию на водопроводе

Ранее Сурков сообщил, что утром в пятницу на улице Батавина, 13Б, второй раз за эту неделю произошло повреждение водопровода, под отключение воды попали 70 тысяч жителей. В детсадах в зоне отключения воды остались работать дежурные группы, а в школах сокращены уроки. По данным прокуратуры, в зону отключения попали 287 многоквартирных домов и 21 объект социальной сферы.