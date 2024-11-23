На Шарлота снизошло прощение. РПЦ встала на сторону раскаявшегося музыканта

Самарский областной суд с 18 октября рассматривает уголовное дело против 26-летнего музыканта Эдуарда Шарлота, известного под сценическим псевдонимом Шарлот. Музыканта обвиняют в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (ч. 4 ст. 354.1), реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1), уничтожении официального документа (ч. 1 ст. 325 УК РФ), а также в возбуждении ненависти либо вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). В основу дела легли видеоролики Шарлота, опубликованные на личной странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). В своих видеозаписях музыкант разрывал георгиевскую ленту, сжигал паспорт, пародировал песню «День Победы» и прибивал к дереву изображение патриарха Кирилла и самодельный крест. Некоторое время Шарлот находился за границей, но в ноябре прошлого года прилетел в Санкт-Петербург, где его задержали.