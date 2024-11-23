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Из Венесуэлы экстрадировали россиянина, подозреваемого в обороте наркотиков

Гражданин РФ находился в розыске около восьми лет.

Россиянина Станислава Ружицкого, который находился порядка восьми лет в розыске по обвинению в обороте наркотиков, экстрадировали из Венесуэлы в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она отметила, что Ружицкий был доставлен в Россию в сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ и ФСИН страны.

Из материалов уголовного дела следует, что в 2009 году Ружицкий с подельниками в Петербурге приобретал наркотики и отправлял их в Москву. В 2011 году он подготовил к незаконному сбыту 4,9 килограмма амфетамина, 1,3 килограмма МДМА и больше двух килограммов гашиша.

Ранее Волк сообщала, что российского криминального авторитета Игоря Кокунова по прозвищу Вася Бандит экстрадировали из Албании в Россию.

До этого стало известно, что гражданин России Сергей Волков, экстрадированный из Камбоджи, обвиняется в совершении ряда преступлений, связанных с реставрацией объектов на Соловках.