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Венесуэла экстрадирует в Россию обвиняемого по делу об организации наркотрафика

Венесуэла по запросу Генпрокуратуры России экстрадирует Станислава Ружицкого по уголовному делу об организации наркотрафика.

Источник: Reuters

«По данным следствия, Ружицкий в 2009 году создал организованную группу. Для конспирации наркотические средства и психотропные вещества доставлялись грузовой почтой на склад одной из транспортных компаний. Далее, согласно утвержденной схеме, из полученных грузов запрещённые вещества изымались и размещались в тайниках на территории Московского региона для их последующей реализации», — сообщила Генпрокуратура.

В период с 2011 по 2012 год преступная деятельность группы была пресечена, а её участники задержаны и привлечены к уголовной ответственности. Ружицкому удалось скрыться и выехать за границу.

В связи с задержанием Ружицкого на территории Венесуэлы туда был направлен запрос о его выдаче.

«В сопровождении сотрудников ФСИН России обвиняемый будет доставлен в Москву транзитом через Турцию», отметило ведомство.

В конце октября Албания экстрадировала в Россию находившегося в международном розыске россиянина Игоря Кокунова, известного также как Вася Бандит.