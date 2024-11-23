Венесуэла экстрадирует в Россию обвиняемого по делу об организации наркотрафика

«По данным следствия, Ружицкий в 2009 году создал организованную группу. Для конспирации наркотические средства и психотропные вещества доставлялись грузовой почтой на склад одной из транспортных компаний. Далее, согласно утвержденной схеме, из полученных грузов запрещённые вещества изымались и размещались в тайниках на территории Московского региона для их последующей реализации», — сообщила Генпрокуратура.
В период с 2011 по 2012 год преступная деятельность группы была пресечена, а её участники задержаны и привлечены к уголовной ответственности. Ружицкому удалось скрыться и выехать за границу.
В связи с задержанием Ружицкого на территории Венесуэлы туда был направлен запрос о его выдаче.
«В сопровождении сотрудников ФСИН России обвиняемый будет доставлен в Москву транзитом через Турцию», отметило ведомство.
В конце октября Албания экстрадировала в Россию находившегося в международном розыске россиянина Игоря Кокунова, известного также как Вася Бандит.