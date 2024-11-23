В Свердловской области Ford Explorer насмерть сбил подростков на велосипедах

На 9 километре дороги Кушва — Нижняя Тура водитель Ford Explorer пошел на обгон на темной трассе и буквально снес юношей, которые ехали на велосипедах навстречу по правому краю дороги. Парни 16 и 17 лет погибли на месте. С их родными работают психологи.
За рулем Ford был 49-летний житель Кушвы. У него 25-летний водительский стаж, за нарушения ПДД его привлекали к ответственности 28 раз. Экспертиза показала, что в момент ДТП мужчина был трезв. Он сообщил, что не увидел велосипедистов в темноте.
Дорога действительно не освещалась, и на это властям уже неоднократно указывали. По этому поводу будет проведено разбирательство. Водитель задержан и доставлен в изолятор. Против него возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двоих человек».