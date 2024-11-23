В Свердловской области Ford Explorer насмерть сбил подростков на велосипедах

За рулем Ford был 49-летний житель Кушвы. У него 25-летний водительский стаж, за нарушения ПДД его привлекали к ответственности 28 раз. Экспертиза показала, что в момент ДТП мужчина был трезв. Он сообщил, что не увидел велосипедистов в темноте.