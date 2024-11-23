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Хабиб Нурмагомедов узнал об изнасиловании, совершенном Макгрегором

Своей оценки событию российский спортсмен не дал.

Источник: Аргументы и факты

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов узнал о признании ирландского бойца Конора Макгрегора виновным в изнасиловании девушки, произошедшем во время вечеринки в 2018 году.

Эту новость он разместил в своих историях в Instagram (принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская организация), переопубликовав материал с новостного портала.

При этом российский спортсмен воздержался от каких-либо комментариев по поводу ситуации.

Ранее Верховный суд Ирландии рассмотрел дело, по которому Макгрегор был обвиняемым. Суд признал его виновным и обязал выплатить потерпевшей компенсацию в размере почти 250 тысяч евро.