Совладелец «Зимней вишни» Вишневский вышел на свободу

В октябре 2022 года суд приговорил Вишневского к восьми годам колонии и штрафу в размере 21 миллион рублей за взятку, которую он дал экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой за ввод в эксплуатацию здания торгового центра с допущенными при реконструкции нарушениями. Затем суд апелляционной инстанции увеличил штраф до 70 миллионов рублей. Наказание Вишневский отбывал в ИК-4 в Томске. В январе 2024 года Вишневскому смягчили наказание и перевели его на принудительные работы в исправительный центр.