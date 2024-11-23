Совладелец «Зимней вишни» Вишневский вышел на свободу

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.
В октябре 2022 года суд приговорил Вишневского к восьми годам колонии и штрафу в размере 21 миллион рублей за взятку, которую он дал экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой за ввод в эксплуатацию здания торгового центра с допущенными при реконструкции нарушениями. Затем суд апелляционной инстанции увеличил штраф до 70 миллионов рублей. Наказание Вишневский отбывал в ИК-4 в Томске. В январе 2024 года Вишневскому смягчили наказание и перевели его на принудительные работы в исправительный центр.
«Томским областным судом отказано в удовлетворении жалобы прокуратуры на условно-досрочное освобождение Вишневского, принятое Кировским районный судом Томска. Вишневский освобожден от дальнейшего отбывания наказания условно-досрочно», — сообщил Трифонов.