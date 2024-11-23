Олбани
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Симоньян: Скотт Беннетт мог быть убит

По словам Симоньян, политолог не страдал от проблем со здоровьем.

Источник: Аргументы и факты

Маргарита Симоньян выразила сомнения в обстоятельствах смерти Скотта Беннетта, бывшего офицера армии США и эксперта телеканала. Об этом сообщает RT.

Симоньян отметила, что Беннетт, который активно делился своими взглядами на конфликт на Украине, перед своей смертью отправил в конгресс доклад о преступлениях Киева. В связи с этим он сообщил друзьям о своей непричастности к самоубийству, предостерегая от возможных последствий.

Симоньян подчеркнула, что Беннетт не сообщал о наличии каких-либо заболеваний и только две недели назад был в хорошей физической форме.

«И вдруг ни с того ни с сего он умирает от рака, которого у него никогда не было, по свидетельствам его многочисленнейших различных друзей», — добавила она, выражая свои подозрения относительно версии о естественной смерти.

Симоньян также отметила, что Беннетт был автором документальных фильмов для RT и одним из лучших военных экспертов, что подчеркивает значимость его труда и выводит на поверхность вопрос о возможных мотивах заинтересованных сторон в его смерти.

Ранее стало известно, что Скотт Беннет ушел из жизни в возрасте 46 лет. Как рассказали знакомые политолога, его смерть наступила после продолжительной болезни.