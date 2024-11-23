Маргарита Симоньян выразила сомнения в обстоятельствах смерти Скотта Беннетта, бывшего офицера армии США и эксперта телеканала. Об этом сообщает RT.
Симоньян отметила, что Беннетт, который активно делился своими взглядами на конфликт на Украине, перед своей смертью отправил в конгресс доклад о преступлениях Киева. В связи с этим он сообщил друзьям о своей непричастности к самоубийству, предостерегая от возможных последствий.
Симоньян подчеркнула, что Беннетт не сообщал о наличии каких-либо заболеваний и только две недели назад был в хорошей физической форме.
«И вдруг ни с того ни с сего он умирает от рака, которого у него никогда не было, по свидетельствам его многочисленнейших различных друзей», — добавила она, выражая свои подозрения относительно версии о естественной смерти.
Симоньян также отметила, что Беннетт был автором документальных фильмов для RT и одним из лучших военных экспертов, что подчеркивает значимость его труда и выводит на поверхность вопрос о возможных мотивах заинтересованных сторон в его смерти.
Ранее стало известно, что Скотт Беннет ушел из жизни в возрасте 46 лет. Как рассказали знакомые политолога, его смерть наступила после продолжительной болезни.