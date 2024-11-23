Совладелец ТЦ «Зимняя вишня» Вишневский вышел на свободу по УДО

Вишневский стал десятым из 15 осужденных по делу о пожаре в «Зимней вишне», которые уже вышли на свободу. Начиная с июня прошлого года, также из колоний вышли бывший начальник караула пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин, глава и сотрудник компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и Александр Никитин, экс-генеральный директор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, пожарный Андрей Бурсин, экс-главный госпожинспектор города Григорий Терентьев, охранник Сергей Антюшин и бывшая сотрудница Госстройнадзора региона Светлана Шенгерей, а также экс-глава Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов.