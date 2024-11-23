Под Челябинском таксист уснул за рулем, врезался в автобус и сгорел заживо

Предварительная картина случившегося: 31-летний мужчина, водитель такси, следовал на Baic U5, уснул за управлением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автобусом Zhong Tong (заказной, без пассажиров), за рулем которого был водитель 1990 года рождения. Затем оба транспортных средства съехали в правый по ходу движения автобуса кювет, где загорелись.