Под Челябинском таксист уснул за рулем, врезался в автобус и сгорел заживо

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия на территории Сосновского района.
Все произошло ночью 23 ноября на 22-м километре дороги Вахрушево — Долгодеревенское.
Предварительная картина случившегося: 31-летний мужчина, водитель такси, следовал на Baic U5, уснул за управлением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автобусом Zhong Tong (заказной, без пассажиров), за рулем которого был водитель 1990 года рождения. Затем оба транспортных средства съехали в правый по ходу движения автобуса кювет, где загорелись.
В результате водитель Baic скончался на месте. На месте работает следственно-оперативная группа.
Видеокомментарий начальника Госавтоинспекции ОМВД России по Сосновскому району Тимура Латыпова.