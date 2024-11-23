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Под Челябинском таксист уснул за рулем, врезался в автобус и сгорел заживо

Под Челябинском таксист уснул за рулем, выехал на встречную полосу, где врезался в автобус, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия на территории Сосновского района.

Все произошло ночью 23 ноября на 22-м километре дороги Вахрушево — Долгодеревенское.

Предварительная картина случившегося: 31-летний мужчина, водитель такси, следовал на Baic U5, уснул за управлением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автобусом Zhong Tong (заказной, без пассажиров), за рулем которого был водитель 1990 года рождения. Затем оба транспортных средства съехали в правый по ходу движения автобуса кювет, где загорелись.

В результате водитель Baic скончался на месте. На месте работает следственно-оперативная группа.

Видеокомментарий начальника Госавтоинспекции ОМВД России по Сосновскому району Тимура Латыпова.