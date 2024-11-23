Слесарь из Омска потерял почти 2 млн рублей после общения с девушкой в интернете

Слесарь из Омска лишился сбережений и остался с двумя крупными кредитами после общения с девушкой в интернете. Незнакомка уговорила его заняться инвестированием. Подробности очередного случая рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Омич познакомился в девушкой в интернете. Во время диалога она предложила ему попробовать себя в инвестициях. Доверчивый мужчина скачал и установил на телефон приложение для торговли на бирже. На следующий день он положил на счет 30 тыс. рублей и совершил первую сделку.
Со временем потерпевший сильно увлекся инвестированием, что не он заметил, как перечислил все свои сбережения на инвестиционный счет. После этого он обратился в банк, где офомил два кредита на общую сумму 1,3 млн рублей.
Спустя какое-то время омич решил вывести заработанное, но у него ничего не вышло. А вскоре ему позвонил куратор, который сообщили, что счет был заблокирован. Звонивший объяснил, что вывести деньги можно через друга.
Знакомый потерпевшего после того, как тот все ему рассказал, понял, что приятель попался на удочку мошенников.
Всего со счетов омича пропало 1,69 млн рублей. Полицейские завели уголовное дело о мошенничестве.
Ранее мы сообщали, мошенники под видом Сергея Шелеста позвонили омскому художнику Анатолию Коненко.