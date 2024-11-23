Слесарь из Омска потерял почти 2 млн рублей после общения с девушкой в интернете

Омич познакомился в девушкой в интернете. Во время диалога она предложила ему попробовать себя в инвестициях. Доверчивый мужчина скачал и установил на телефон приложение для торговли на бирже. На следующий день он положил на счет 30 тыс. рублей и совершил первую сделку.